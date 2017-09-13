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Печерский райсуд Киева в деле разворовывания средств из «ПриватБанка» наложил арест на здание, которое арендует телеканал «1+1», а также на самолет Boeing.  Соответствующее решение опубликовано в судебном реестре.

Как отмечается в решении суда, ходатайство прокурора об аресте имущества поступило 1 сентября текущего года. При этом Главное следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное производство по факту завладения служебными лицами ПАО КБ »ПриватБанк» чужим имуществом в особо крупных размерах еще 13 ноября 2014 года.

«Из материалов ходатайства просматривается, что служебные лица ПАО КБ «ПриватБанк» путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме свыше 19 млрд гривень, выделенными на рефинансирование ПАО КБ «ПриватБанк» в особо крупных размерах», - говорится в мотивационной части решения суда, сообщает Укринформ.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и наложил арест на помещение ООО «Подол Недвижимость» в Киеве на ул. Фрунзе, 23, которые арендует телеканал «1+1», на здание завода «Биола» в Днипре на ул. Береговой, 135, которое принадлежит ООО «Ерлан», и самолет Boeing 767-300 (собственность португальской Pennylane - Comercio Internacional LDA). Кроме того, суд арестовал земельные участки массива «Золотой берег», которые принадлежат ООО «Хаджибей», в Овидиопольском районе Одесской области.

Арест наложен также на принадлежащий ООО «Имме» дом в Киеве на проспекте Степана Бандеры, 34 площадью 6921 кв. м, нежилые дома в Днипре на ул. Чкалова, 27, которые принадлежат ООО «Акватерра» и ООО «Арлан», и дом торгового павильона в Одессе на ул. Космонавтов, 32.
ForUm

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