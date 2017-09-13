также в разделеЭкономика
Кабмин ожидает снижения цен на автогаз до 12 гривен 63
В Киев прибыл замдиректора МВФ 48
НБУ: Очередное повышение минималки не вызовет рост инфляции 62
Вопреки желаниям властей Украина не смогла отказаться от торговли с Россией 121
Украина накопила в ПХГ уже почти 15 миллиардов кубов газа 105
США намерены увеличить помощь Украине на оборонные цели 88
Гройсман обеспокоен ростом цен на продукты 165
Полторак анонсировал значительное увеличение финансирования армии 88
В августе потребительские цены снизились на 0,1% 158
Землянский: На украинском рынке СПГ монополии нет 87
Растаможка авто на еврономерах может подешеветь до €1 тысячи 990
В Раде собираются запретить ввоз авто с иностранной регистрацией 179
Минфин внес в Кабмин проект бюджета-2018 184
Минэнергоугля обвиняет «Нафтогаз» в срыве реформирования оператора ГТС 72
Кабмин снизил ставки портовых сборов 78
Гройсман хочет, чтобы Украина стала экспортером газа 123
Арбузов предрекает курс 29 гривен за доллар 101
Украина возглавила список приоритетных для инвесторов стран 131

В морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.), крупнейший в Украине порт по объемам перевалки грузов, сегодня прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании «Центрэнерго». 

Как сообщили в пресс-службе государственного предприятия «МТП «Южный», 13 сентября в 2:15 в перегрузочном комплексе порта ошвартовалось судно Ocean Ambitious.

На борту балкера – 62 тыс. тонн энергетического угля из США для государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго». 

Портовики уже приступили к разгрузке, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток. Как отметил и. о. директора госпредприятия «МТП «Южный» Виталий Жуковский, порт выполняет поручения Министерства инфраструктуры по приему и отправке угля на украинские ТЭС. Он уверен, что график работ будет выполнен, сообщает УНИАН.

«В начале сентября мы завершили плановую подготовку оборудования, ведь в ближайшую неделю предприятие планирует принять сразу 4 судна с углем, общим объемом более 295 тыс. тонн: одно - для «Центрэнерго», два - для ДТЭК и одно - для ООО «Еврореконструкция». Опыт разгрузки балкеров с антрацитом из ЮАР подтверждает нашу способность эффективно организовать процесс отправки грузов энергетикам, для своевременного пополнения запаса на складах ТЭС», - подчеркнул Жуковский.

Как отметил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, сегодня «мы получили хорошую новость» - первая партия американского антрацитового угля уже в Украине.  «Сотрудничество компании, члена палаты, XСoal Energy&Resources и ПАО «Центрэнерго» - важный шаг для развития украинско-американских торговых отношений», - подчеркнул Гундер.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина закупит минимум 2 миллиона тонн американского угля.

Планируется, что XCoal Energy осуществит поставки в Украину 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца этого года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги