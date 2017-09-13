В морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.), крупнейший в Украине порт по объемам перевалки грузов, сегодня прибыло первое судно из США с энергетическим углем для компании «Центрэнерго».

Как сообщили в пресс-службе государственного предприятия «МТП «Южный», 13 сентября в 2:15 в перегрузочном комплексе порта ошвартовалось судно Ocean Ambitious.

На борту балкера – 62 тыс. тонн энергетического угля из США для государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Портовики уже приступили к разгрузке, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток. Как отметил и. о. директора госпредприятия «МТП «Южный» Виталий Жуковский, порт выполняет поручения Министерства инфраструктуры по приему и отправке угля на украинские ТЭС. Он уверен, что график работ будет выполнен, сообщает УНИАН.

«В начале сентября мы завершили плановую подготовку оборудования, ведь в ближайшую неделю предприятие планирует принять сразу 4 судна с углем, общим объемом более 295 тыс. тонн: одно - для «Центрэнерго», два - для ДТЭК и одно - для ООО «Еврореконструкция». Опыт разгрузки балкеров с антрацитом из ЮАР подтверждает нашу способность эффективно организовать процесс отправки грузов энергетикам, для своевременного пополнения запаса на складах ТЭС», - подчеркнул Жуковский.

Как отметил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, сегодня «мы получили хорошую новость» - первая партия американского антрацитового угля уже в Украине. «Сотрудничество компании, члена палаты, XСoal Energy&Resources и ПАО «Центрэнерго» - важный шаг для развития украинско-американских торговых отношений», - подчеркнул Гундер.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина закупит минимум 2 миллиона тонн американского угля.

Планируется, что XCoal Energy осуществит поставки в Украину 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца этого года.