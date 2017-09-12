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В Киев приехал первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон. Об этом сообщает представительство МВФ в Украине.

Ожидается, что Липтон будет находиться в Киеве с официальным визитом до 14 сентября, сообщает 112 Украина.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта 2014 года ключевой кредитор страны Международный валютный фонд одобрил новую четырехлетнюю программу сотрудничества с Украиной с объемом кредитования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Украина может получить пятый транш МВФ в размере до 1,9 млрд долл. осенью, а не летом, как планировалось ранее, заявил министр финансов Александр Данилюк.

 
ForUm

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