Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Управлением спецслужбы в Харьковской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети российской военной разведки, сообщает пресс-центр СБУ.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что житель Харьковщины по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из восемнадцати человек. В ее состав входила агентурно-боевая группа и информаторы. Как ранее сообщал глава СБУ Василий Грицак, куратор группы находился в российском Белгороде», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы зафиксировали неоднократные «визиты» главаря группы в Россию для получения заданий. «Правоохранители задержали организатора сети после получения тайных данных о военных разработках в рамках государственного оборонного заказа. Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные представителями российских спецслужб для передачи разведывательных данных. У организатора также выявлены четырнадцать носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа, адреса электронных ящиков с паролями и пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ», – подчеркнули в СБУ.

«Одновременно проведены обыски по местам проживания других участников агентурной сети, установленных украинским контрразведкой, во время которых задокументированы доказательства работы на спецслужбы РФ. Сотрудники СБ Украины также обнаружили у одного из членов агентурно-боевой группы координаты тайника с оружием и боеприпасами для совершения диверсий. Правоохранители изъяли из тайника два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку», – сказано в сообщении.

Следователями СБУ объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), организатору и шести участникам агентурной сети. Относительно других злоумышленников продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Напомним, ранее Грицак заявил, что Федеральная служба безопасности РФ направила в Украину три диверсионные группы для совершения терактов и убийств общественных и политических деятелей.

17 августа Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Главной военной прокуратурой задержали главаря диверсионной группы российских спецслужб, который готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей.

По данным Грицака, в августе в Харькове спецслужбы разоблачили резидентуру разведки государства-агрессора Российской Федерации, задержав 18 ее сотрудников.