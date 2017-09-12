Директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявляет, что лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили незаконно находится на территории Украины. Об этом Шевченко заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, что Саакашвили находится незаконно на территории Украины.

«По нашему убеждению - да», - сказал Шевченко, сообщает УНИАН.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему Саакашвили не задерживают сотрудники правоохранительных органов, Шевченко сказал, что «такое процессуальное действие, как задержание, предусматривает определенные процессуальные вещи».

«У нас есть сведения о лицах, которых мы считаем нужным задержать. Если будут найдены еще сведения о других лицах, которые дали бы возможность законно создать процессуальное действие задержания, это действие будет выполняться», - подчеркнул он.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.