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За январь-июнь 2017 года в Украину въехало 6,3 млн туристов, что на 8,7% больше чем за аналогичный период 2016 года, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

По данным МЭРТ, чаще всего иностранцы указывают «частные путешествия» как цель поездки, на которые приходится 94,1% от общего количества. По рекомендации UNWTO такие лица входят в число туристов.

Больше всего иностранных граждан, прибывших в Украину в I полугодии 2017 приехали из Молдовы, Беларуси, России, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Израиля.

В то же время, по информации министерства, до 12,5 млн возросло количество и путешествующих из Украиной, что на 6,1% больше чем за половину 2016 года. С целью «туризм» наибольшее количество украинских туристов выбирали такие направления как Турция, Египет, Беларусь, ОАЭ, Израиль и Греция .
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