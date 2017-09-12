Сегодня, 12 сентября, по всей территории Украины начались командно-штабные учения «Несокрушимая устойчивость 2017», сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

Генеральный штаб напоминает об ответственности за ведение фото и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов ВСУ и попыток проникновения на их территорию.

«В районе проведения учений над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности», - подчеркнули в пресс-службе.

В Генштабе предостерегли от провокационных действий рядом с военными частями и колоннами военной техники, а также обратились ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действия.