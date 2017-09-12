Пожар на полигоне твердых бытовых отходов № 5, в селе Подгорцы (Обуховский район), ликвидировали в течение 3,5 часов. ЗАО «Киевспецтранс», которое является оператором полигона, уже направило соответствующее обращение в правоохранительные органы по поводу возможного поджога объекта, сообщает пресс-служба КГГА.

Напомним, пожар на мусорном полигоне возник 11 сентября около 13:00. К ликвидации чрезвычайного происшествия были привлечены 30 человек – работников ЗАО «Киевспецтранс», спасательных служб Киева и области, а также 8 единиц техники, пожарные авто, бульдозеры, компактор.

«Киевспецтранс» продолжает полив карт полигона, чтобы предотвратить новые горения.