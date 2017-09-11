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Бывший государственный секретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что больше не будет кандидатом в президенты, но останется в политике.

«Как активный политик, то все кончено. Я не буду кандидатом в президенты», - сказала Клинтон 10 сентября в интервью телеканалу CBS, сообщает Радио Свобода.

Она добавила: «Но я не покончила с политикой, поскольку в прямом смысле верю, что на кону стоит будущее нашей страны».

Клинтон проиграла республиканском кандидату, а теперь президенту Дональду Трампу на выборах 2016 года.

«Я не могла это принять, не могла думать», - сказала Клинтон, и признала, что для нее это еще «очень больно».
ForUm

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