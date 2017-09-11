Адвокат бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили заявил о том, что подал в Государственную миграционную службу заявление о признании подзащитного лицом, которое нуждается в дополнительной защите. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала в эфире телеканала NewsOne.

«Подача такого заявления предполагается законом о статусе беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите», — указал Галабала.

Адвокат объяснил, что для подачи такого заявления в защиты Саакашвили было несколько факторов, которые сыграли важную роль.

«Михаил Саакашвили может быть объектом преследования грузинских властей. Согласно информации, распространенной заместителем министра юстиции Сергеем Петуховым, Грузия подала запрос на экстрадицию Михаила Саакашвили. Мы боимся, что в результате удовлетворения этого запроса к Саакашвили будут применены пытки в Грузии или у него не будет права на справедливый суд. Чтобы не допустить передачи Саакашвили в Грузии и государство Украина взяла на себя дополнительные обязанности по охране Саакашвили мы подали это заявление», — пояснил защитник, сообщает УНИАН.

Галабала отметил, что на сегодня Саакашвили все равно имеет дополнительную защиту от Украины как лицо без гражданства, но постоянно проживающее в стране.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.