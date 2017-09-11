Скандал вокруг возвращения в Украину экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили является внутренним делом Украины, а Польша не принимает в нем участия.

Об этом заявил в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает Укринформ.

«Дело Саакашвили - внутренняя игра в Украине. Польша тут не является стороной»,- заявил Ващиковский.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Посол Украины Андрей Дещица заявил, что его не вызывали в МИД Польши в связи с инцидентом.