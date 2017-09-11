Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из СИЗО-1 Иркутска, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

Куда и по какой причине увезли Сенцова, неизвестно, сообщает «Медиазона».

Внимание на возможное этапирование Сенцова из СИЗО обратили в твиттере «Почта РосУзника»: правозащитники получили сообщение о том, что письма, отправленные режиссеру в СИЗО, не удается доставить, поскольку адресат убыл.

Напомним, ранее российская правозащитница и журналистка Зоя Светова сообщила о возможном переводе Сенцова в колонию в Иркутске. Позже правозащитный портал Совета правозащитников Иркутской области подтвердил его этапирование в иркутскую тюрьму.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В феврале 2016 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что Сенцова этапировали в Якутию.