Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из СИЗО-1 Иркутска, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.
Куда и по какой причине увезли Сенцова, неизвестно, сообщает «Медиазона».
Внимание на возможное этапирование Сенцова из СИЗО обратили в твиттере «Почта РосУзника»: правозащитники получили сообщение о том, что письма, отправленные режиссеру в СИЗО, не удается доставить, поскольку адресат убыл.
Напомним, ранее российская правозащитница и журналистка Зоя Светова сообщила о возможном переводе Сенцова в колонию в Иркутске. Позже правозащитный портал Совета правозащитников Иркутской области подтвердил его этапирование в иркутскую тюрьму.
25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.
В феврале 2016 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что Сенцова этапировали в Якутию.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время