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Политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого в колонии в Якутске (Россия) внезапно этапировали в иркутскую тюрьму, заявляет правозащитный портал Совета правозащитников Иркутской области.

В частности, правозащитники со ссылкой на Сенцова, указали, что украинца перевели в одиночную камеру так называемого красного корпуса тюрьмы. Самому Сенцову неизвестны причины, почему его перевели, сообщает УНИАН.

«Как говорят сами заключенные, «красным» этот корпус СИЗО называется из-за наличия в нем «разработочных» камер, где сидят прессовщики. Мы не знаем так ли это, но можем подтвердить, что корпус сделан из красного кирпича», - сказано в сообщении.

Представители Общественного наблюдательного совета рассказали, что Олег Сенцов чувствует себя хорошо и улыбается. Условия в камере хорошие.

Напомним, ранее российская правозащитница и журналистка Зоя Светова сообщила о возможном переводе Сенцова в колонию в Иркутске.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В феврале 2016 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что Сенцова этапировали в Якутию.
ForUm

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