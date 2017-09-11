Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении в штате Флорида режима крупного стихийного бедствия в связи с ураганом «Ирма».

Президент также распорядился оказать федеральную помощь людям, пострадавшим от урагана.

Пострадавшим помогут оплатить временное жилье, ремонт, мелкие выплаты для покрытия потерь от незастрахованного имущества, сообщает Укринформ.

В субботу «Ирма» прошлась по северо-восточной части Кубы, где ее уже назвали самым мощным ураганом за почти сто лет.

Местные власти штата Флорида за несколько дней до стихии объявили масштабную эвакуацию – до 6,3 млн человек, что составляет около четверти населения штата. Вместе с тем, не все жители согласились покинуть свои дома.

Губернатор Рик Скотт в обращении к тем, кто остался, в воскресенье отметил, что теперь поздно выезжать из зон с красным уровнем погодной угрозы, поэтому лучший способ выжить - быть в укрытиях.

Напомним, ураган «Ирма» уже разрушил два острова.

По данным ООН, от урагана могут пострадать 37 млн человек.