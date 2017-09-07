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От урагана «Ирма» могут пострадать до 37 миллионов человек, сообщает Центр новостей ООН.

«Мы уже направили в Барбадос группу сотрудников ООН по гуманитарным вопросам. Они будут работать с Карибским агентством по чрезвычайным ситуациям. К отправке готовы еще несколько групп. Мы предполагаем, что от урагана могут пострадать до 37 миллионов человек», - заявил пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке.

Он рассказал о том, что к деятельности по предотвращению тяжких последствий надвигающегося урагана привлекают полицейских и военнослужащих ООН на Гаити.

Уже в ближайшее время стихия может обернуться тяжкими последствиями для сотен тысяч детей, подростков и их семей в Антигуа и Барбуде, Доминике, Сент-Маартене, Сент-Китсе и Невисе и на Виргинских островах. Затем ураган, скорее всего, обрушится на Доминиканскую Республику, Гаити, Кубу и США. 

«Учитывая потенциальную опасность «Ирмы», крайне важно готовиться к ней надлежащим образом, следить за информацией и проявлять бдительность с тем, чтобы избежать тяжелых последствий для наиболее уязвимых категорий населения, в частности, детей», - сказала Региональный директор ЮНИСЕФ в Латинской Америке и Карибском бассейне Марита Персеваль.

Напомним, ураган «Ирма» уже разрушил два острова – Барбуда и Сен-Мартен, погибли по меньшей мере семь человек.

По оценке Национального центра США по наблюдению за ураганами, «Ирма» станет одним из пяти сильнейших ураганов в Атлантическом океане за последние 80 лет и самым разрушительным атлантическим ураганом за пределами Карибского моря и Мексиканского залива за всю историю наблюдений центра.

 
ForUm

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