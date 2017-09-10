также в разделеОбщество
Активистка Femen обнажилась перед КПП «Краковец» 102
Госпогранслужба намерена забрать у Саакашвили паспорта 37
Полиция остановила возле «Краковца» колонну титушек 60
НАБУ допросило Рожкову 41
Боевики обстреляли КПВВ «Майорское» 28
Правозащитники подтвердили, что Сенцова перевели в иркутскую тюрьму 27
Ночь вблизи пункта пропуска «Краковец» прошла спокойно 79
В Одессе «Свободу» обвинили в пособничестве Кивану 112
Волосы Саакашвили проверят на содержание наркотиков 198
Сын Луценко женился 417
С сентября бойцы АТО будут получать повышенные вырплаты 238
Порошенко присудил премию имени Довженко Аде Роговцевой 66
Басте запретили въезд в Украину 90
Определены сроки проведения ВНО-2018 145
Украина передала в СБ ООН своей проект резолюции о миротворцах на Донбассе 444
В Ужгороде патрульный требовал у водителя 11 тысяч за возврат документов 58
Отец: Содержание Гриба без лекарств в СИЗО может привести к кровоизлиянию 63
В Украине стартовали учения «Rapid Trident-2017» 48

Администрация поезда, ссылаясь на указание «Укрзализныци», сообщила, что поезд не тронется, пока Михаил Саакашвили не сойдет с поезда.

Сейчас поезд, который должен был отправиться в 14:07, стоит на платформе вокзала Перемышля.

В поезде прозвучало объявление, что поезд не трогается, поскольку на борту находится лицо без разрешения на пребывание в Украине. Поезд не тронется, пока он не выйдет, сообщает УНИАН.

Такой запрос в УЗ поступил от Нацполиции. Тем временем кому-то из людей в салоне уже стало плохо.

Напомним, Саакашвили, который ранее указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец« на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Саакашвили.

Пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

67
Теги