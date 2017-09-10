Администрация поезда, ссылаясь на указание «Укрзализныци», сообщила, что поезд не тронется, пока Михаил Саакашвили не сойдет с поезда.

Сейчас поезд, который должен был отправиться в 14:07, стоит на платформе вокзала Перемышля.

В поезде прозвучало объявление, что поезд не трогается, поскольку на борту находится лицо без разрешения на пребывание в Украине. Поезд не тронется, пока он не выйдет, сообщает УНИАН.

Такой запрос в УЗ поступил от Нацполиции. Тем временем кому-то из людей в салоне уже стало плохо.

Напомним, Саакашвили, который ранее указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец« на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Саакашвили.

Пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.