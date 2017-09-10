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Сегодня утром российско-террористические войска открыли огонь в направлении дорожного коридора Горловка-Бахмут, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что обстрел начался в 7:20, вскоре после начала работы контрольного пункта «Майорское».

В Госпогранслужбе отметили, что террористы, используя гранатометы, вели огонь по позициям украинских защитников. Выстрелы стали также раздаваться неподалеку контрольного поста «Майорское», который расположен на первой линии.

«Чтобы не допустить жертв среди гражданских лиц пограничники сразу приостановили пропуск через линию разграничения. В готовность к действиям были приведены резервы. В 7:50 обстрел закончился. Работа КПВВ восстановлена», – сказано в сообщении.
ForUm

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