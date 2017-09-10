также в разделеОбщество
Боевики обстреляли КПВВ «Майорское» 11
Правозащитники подтвердили, что Сенцова перевели в иркутскую тюрьму 13
Ночь вблизи пункта пропуска «Краковец» прошла спокойно 63
В Одессе «Свободу» обвинили в пособничестве Кивану 105
Волосы Саакашвили проверят на содержание наркотиков 191
Сын Луценко женился 399
С сентября бойцы АТО будут получать повышенные вырплаты 195
Порошенко присудил премию имени Довженко Аде Роговцевой 60
Басте запретили въезд в Украину 83
Определены сроки проведения ВНО-2018 135
Украина передала в СБ ООН своей проект резолюции о миротворцах на Донбассе 429
В Ужгороде патрульный требовал у водителя 11 тысяч за возврат документов 55
Отец: Содержание Гриба без лекарств в СИЗО может привести к кровоизлиянию 61
В Украине стартовали учения «Rapid Trident-2017» 47
СБУ: Махаури был личным врагом Кадырова 216
8 сентября. Картина дня 179
НАБУ задержало и.о. главы «Укрхимтрансаммиака» 106
Потерпевшего в ДТП сыном Шуфрича переводят на реабилитацию 67

Национальное антикоррупционное бюро допросило заместителя главы Национального банка Екатерину Рожкову по делу о злоупотреблениях чиновников НБУ. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью «Зеркалу недели».

«Допрошена как свидетель в данный момент», - отметил он.

По словам Сытника, подозреваемых по делу пока нет, а юридическая оценка действий сотрудников НБУ будет дана по результатам расследования.

Напомним, в октябре 2016 года обыски проводили в доме у замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой  в рамках расследования банкротства банка «Михайловский».

10 февраля 2017 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против одного из руководителей Национального банка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги