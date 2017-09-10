Национальное антикоррупционное бюро допросило заместителя главы Национального банка Екатерину Рожкову по делу о злоупотреблениях чиновников НБУ. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью «Зеркалу недели».

«Допрошена как свидетель в данный момент», - отметил он.

По словам Сытника, подозреваемых по делу пока нет, а юридическая оценка действий сотрудников НБУ будет дана по результатам расследования.

Напомним, в октябре 2016 года обыски проводили в доме у замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой в рамках расследования банкротства банка «Михайловский».

10 февраля 2017 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против одного из руководителей Национального банка.