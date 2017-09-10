Члены Львовской областной организации «Движения новых сил» отказались встречать лидера партии Михаила Саакашвили сегодня, 10 сентября, в пограничном пункте пропуска «Краковец». Об этом сообщил координатор «Движения новых сил» на Львовщине Василий Курий.

«Львовская областная организация «Движения новых сил» не будет участвовать в запланированной ранее акции встречи Саакашвили в пункте пропуска «Краковец» 10 сентября. Осознавая всю ответственность за людей, которых областная организация партии призвала на мирную акцию и гарантировала им безопасность, совет партии Львовской областной организации «Движения новых сил» принял решение отказаться от участия в акции 10 сентября», - заявил Курий, сообщает УНИАН.

Он отметил, что решение об организации массовой встречи лидера партии было принято на условиях, что акция пройдет мирно и в рамках закона.

«В субботу лагерь был сформирован в 200 м от пункта пропуска, а руководителем лагеря был назначен координатор Львовской областной организации «Движения новых сил» Василий Курий. Около 20.00 я получил сообщение от начальника Львовского областного полиции Валерия Середы, что в сторону лагеря движется более десяти легковых автомобилей, в которых, по информации правоохранителей, есть зарегистрированное оружие. Я информировал службу безопасности лагеря и руководство партии. Член совета партии «Движение новых сил» народный депутат Юрий Деревянко дал указание встретить колонну, осмотреть автомобили и не позволить проникновения никакого оружия, даже легального, на территорию палаточного городка. Как только руководители лагеря вместе с правоохранителями остановили колонну при въезде, один из лидеров «Движения новых сил» Давид Сакварелидзе отстранил меня от руководства лагерем», - рассказал координатор «Движения новых сил» на Львовщине.

По его словам, «осознавая всю ответственность за людей, которых областная организация партии призвала на мирную акцию и гарантировала им безопасность, совет партии Львовской областной организации «Движения новых сил» принял решение отказаться от участия в акции 10 сентября».

Курий также подчеркнул, что он как лидер областной ячейки «не убегал, и не бросал людей». «Я не бежал, и не бросал никаких людей. Я совместно с правоохранителями не пропускал в лагерь, где находятся мирные люди, автомобили без проверки. По информации правоохранителей, там могло быть оружие. Давид Сакварелидзе как один из руководителей партии приказал мне сложить полномочия коменданта лагеря. Я выполнил приказ и вместе с людьми, которых привел, покинул лагерь. Будем собирать совет партии Львовской организации, и решать, как действовать дальше», - добавил он.

Напомним, пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Саакашвили, который раньше указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец» на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.

10 сентября из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт «Краковец» вместе с ними.