Из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Михаила Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт «Краковец» вместе с ними.

Автобус с журналистами направляется в Перемышль, где утром Саакашвили даст пресс-конференцию.

Среди СМИ представлены УП, Страна Укринформ, 24-й телеканал, а также иностранные СМИ: BBC-Украина, AP, AFP, Франквуртер, также зарегистрированы журналисты грузинского телеканала Рустави. Всего до 10 человек, сообщает «Украинская правда».

Часть журналистов ждет Саакашвили в Перемышле.

По словам помощников Саакашвили, политик присоединится к журналистам, и в этом автобусе будет пересекать границу на общих основаниях.

Напомним, пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Саакашвили, который раньше указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец» на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.