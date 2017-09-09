Прокуратура совместно с СБУ разоблачила и прекратила незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал в Киеве и области, а также в ряде других регионов, в частности в Одессе, и предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Общая сумма «проконвертированных» денег только за 2017 составила более 1 млрд гривен», - написала она в Facebook.

По результатам обысков изъято около 800 тыс. долларов, компьютерная техника, документы.

«Также найдены некоторые интересные вещи, которые могут представлять интерес не только для политологов и экспертов, но и для сторонников некоторых политиков», - отметила Сарган.

По ее словам, подозреваемый Вадим Альперин – самый известный одесский контрабандист со времен независимости.