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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира одного из взводов Управления патрульной полиции в городах Ужгород и Мукачево.

По данным СБУ, капитан полиции для проверки остановил в областном центре автотранспорт. Без назначения каких-либо экспертиз патрульный обвинил водителя в алкогольном опьянении и безосновательно изъял водительские права и техпаспорт. За возврат  документов полицейский требовал 11 тысяч гривен.

Деньги владелец авто должен был передать одному из инспекторов по безопасности дорожного движения полиции. В случае отказа патрульный угрожал составить на водителя протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники спецслужбы при содействии руководства Управления патрульной полиции задержали «посредника» во время получения всей суммы взятки, обоим подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

 

 
ForUm

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