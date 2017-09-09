В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться, сообщает пресс-центр штаба.

После 18:00 боевики продолжили прицельные обстрелы позиций сил АТО в основном на приморском и донецком направлениях. Также враг одиночно применял минометы.

Так, вечером НВФ дважды открывали огонь по позициям ВСУ неподалеку Песок. За почти двухчасовой обстрел враг выпустил более 20 мин различных калибров. Также боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, в конце суток под гранатометный огонь несколько раз попали укрепления в Авдеевский промзоне и на шахте Бутовка. А около 18:00 в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки укреплений на подступах к Семигорью получил ранения украинский военный.

На приморском направлении боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра у Марьинки. Из гранатометов открывали огонь вблизи Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы противника работали по опорным пунктам в окрестностях Лебединского и Талаковки. А около 22:00 в результате обстрела из гранатомета позиций сил АТО у Водяного еще один боец ​​получил ранения.

На луганском направлении факты применения боевиками гранатометов дважды зафиксированы у Крымского и один раз – у Станицы Луганской.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Все обстрелы противника характеризуются как прицельные. В результате боевых действий 5 наших военных получили ранения.