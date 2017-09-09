В этом месяце военнослужащие Вооруженных сил Украины получат первые увеличенные выплаты: на первой линии обороны дополнительно 10 тысяч гривен, на второй – 4,5 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Также военнослужащие востребованных и опасных профессий, в частности разведчики, военные танковых подразделений и другие специалисты будут получать еще дополнительное денежное содержание – надбавки за прохождение службы в этих подразделениях.

«Еще в 2015 году мы сделали верный шаг, когда надбавки и на первой и на второй линии соприкосновения стали одинаковыми. Ранее было – чем больше звание, тем больше надбавка. Сейчас все получают одинаково: что генерал, полковник, что контрактник», - сообщил министр обороны Степан Полторак.

Также он отметил, что с 1 января следующего года будет полностью изменен порядок начисления денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

Напомним, 11 августа министр обороны подписал приказ, которым увеличены доплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины за участие в антитеррористической операции.