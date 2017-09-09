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Канцлер ФРГ Ангелы Меркель вновь подвергалась атаке идейных противников во время предвыборной кампании,  пишет немецкое издание Der Spiegel.

В этот раз атаке помидорами подвергся автомобиль, на котором канцлер подъехала к месту встречи с избирателями. Инцидент произошел в городе Вольгаст (Wolgast), передает 112 Украина.

Согласно информации издания, помидоры полетели от около 150 сторонников правых политических сил – «Альтернативы для Германии» (АдГ) и Национал-демократической партии Германии. Кроме того, они встретили главу кабмина свистом и неодобрительными выкриками.

 

 

Похожий инцидент произошел 5 сентября в городе Гейдельберг. Там в Меркель, которая стояла на сцене, из толпы кинули два помидора. Один из них попал канцлеру в левое бедро, другой – в ведущую встречи. Меркель отреагировала на произошедшее с улыбкой, а ее визит в Гейдельберг продолжился в штатном режиме.
ForUm

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