также в разделеСтолица
Полиция усилила патрулирование Киева 12
МВД: Погибший в результате взрыва в Киеве имел связи с чеченским криминалитетом 41
Стрельба в Киеве: пострадавшие оказались иностранцами 23
СМИ: Жертвой взрыва на Бессарабке стал чеченский доброволец 83
В результате взрыва авто в центре столицы погиб мужчина 60
В центре Киева взорвался автомобиль 109
В Киеве произошла перестрелка, ранены двое мужчин 28
В Киеве подрались боец АТО и сторонники боевиков, ранен полицейский 75
В Киеве сгорел троллейбус 49
Взрыв в центре Киева разрушил три гаража 63
На выходных центр Киева перекроют из-за спортивного мероприятия 58
В Киеве может подорожать холодная вода и водоотвод 89
В офисе Дыминского проходит обыск 36
Пикетчики парализовали движение в центре Киева 173
На бывшей свалке в Киеве хотят построить горнолыжный комплекс 68
Чиновник Киевсовета погорел на взятке 48
В Киеве осквернили отремонтированный переход у Минобороны 85
На центральном ж/д вокзале в Киеве задержали банду полицейских-грабителей 95

В сети обнародовано видео взрыва автомобиля в центре Киева.

Запись сделана на видеорегистратор автомобиля, двигавшегося в попутном направлении.

Внимание, присутствует ненормативная лексика.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве возле Бессарабской площади на улице Скоропадского взорвался автомобиль. 

В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.

По информации директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший был осужден в Украине и имел связи с криминальными чеченскими кругами.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

182
Теги