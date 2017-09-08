В сети обнародовано видео взрыва автомобиля в центре Киева.
Запись сделана на видеорегистратор автомобиля, двигавшегося в попутном направлении.
Внимание, присутствует ненормативная лексика.
Как ранее сообщал ForUm, в Киеве возле Бессарабской площади на улице Скоропадского взорвался автомобиль.
В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, а женщине, находившийся в авто, оторвало ногу.
По информации директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артема Шевченко, погибший был осужден в Украине и имел связи с криминальными чеченскими кругами.
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