В воскресенье, 10 сентября, журналистов не пустят на территорию ряда пунктов пропуска на границе с Польшей. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, объясняя, в чем будут заключаться ограничения работы СМИ.

«Работу (СМИ. – Ред.) можно будет осуществлять, но в сам пункт пропуска доступ журналистов будет ограничен. Фото/видеосъемку можно будет осуществлять только за пределами пункта пропуска», - сказал Слободян, сообщает УНИАН.

При этом он уточнил, что на пункт пропуска не будут пускать даже «пишущих журналистов, тех, которые не имеют при себе фото- и видеокамер».

Такой запрет он объяснил следующим образом: «Чтобы не создавать конфликтную ситуацию среди самих журналистов: одних пустили, остальных не пустили, поэтому все журналисты будут за пределами пункта пропуска».

Кроме того, Слободян не смог объяснить, какие именно положения законодательства о Госпогранслужбе, на которые ссылается ведомство, обосновывая ограничения для журналистов, эти ограничения вводят: «Я не юрист. Мне в этом вопросе надо дополнительно разобраться. Но в пограничном контролируемом районе согласно нашему законодательству мы имеем полное право устанавливать ограничения для того, чтобы избежать каких-то провокаций. Ограничения пребывания, ограничения работы тех или иных категорий и так далее».

Также Слободян пояснил, что пограничный контролируемый район, где могут вводиться ограничения, охватывает территориальные границы районов и поселковых советов, прилегающих к государственной границе. Однако он пообещал, что в приграничные села представителей СМИ все же пустят: «В села мы пустим, конечно, и к пункту пропуска пустим, а на территорию пункта пропуска не пустим».

Напомним, пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей, через который намерен въехать в Украину бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, огородили колючей проволокой.

Ранее Саакашвили, который раньше указом Президента Украины потерял украинское гражданство, заявил, что намерен вернуться в Украину в воскресенье, 10 сентября, через контрольный пункт «Краковец» на границе с Польшей.

В этот день на упомянутый КПП должны прибыть народные депутаты от «Самопомочи» и других политсил, которые будут следить за соблюдением законности при пересечении Саакашвили польско-украинской границы. Также разбить перед въездом на КПП свой лагерь намерено «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан не использовать КПП «Краковец» 9-12 сентября в связи с вероятным проведением отдельными политическими партиями и депутатами массовых акций.