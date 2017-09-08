также в разделеМир
Ураган «Ирма» унес жизни уже 14 человек 42
КС Испании заблокировал каталонские законы о референдуме 101
Путин: Тиллерсон попал в плохую компанию 56
Сын Трампа признался, что встречался с россиянами ради компромата на Клинтон 77
Принц Джордж пошел в школу 59
ООН: От «Ирмы» могут пострадать 37 миллионов человек 55
ДНК-тест: Испанка, добившаяся эксгумации Дали, не является его дочерью 81
Россия покупала политическую рекламу в Facebook во время выборов в США 43
Суд: Переворот в Черногории организовывали двое россиян 49
Разрушительный ураган «Ирма» приблизился к Пуэрто-Рико 103
Трамп уже готов отказаться от военных действий против КНДР 75
Трамп не исключает военных мер для сдерживания КНДР 83
Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге 227
КНДР обещает новые «подарки» США 78
Журнал поплатился за фото голой герцогини Кейт 146
В Швейцарии создали рубиновый шоколад 200
Путин: В КНДР траву будут есть, но не откажутся от ядерной программы 112
Жертвами столкновений в Мьянме стали более 1 тысячи человек 119

В результате удара российской авиации по командному пункту террористов у Дейр-эз-Зора был ликвидирован «министр войны» «Исламского государства» Гулмурод Халимов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны.

Халимова и еще троих влиятельных полевых командиров уничтожили во время совещания на командном пункте террористов. Среди них был и «амир Дейр-эз-Зора» Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ.

В минобороны отметили, что «ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года».

Также ВКС ликвидировали сорок рядовых боевиков и узел связи.

«После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолета Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами», — рассказали в ведомстве.

На совещании боевики обсуждали ситуацию с наступлением сирийской армии.

Халимов начинал карьеру в советском спецназе. Позже он стал командиром таджикского ОМОНа, служил в президентской гвардии, с 2003 по 2008 год три раза проходил специальную подготовку на американской военной базе Blackwater. В начале мая 2015 года Халимов не вышел на службу. Спустя несколько месяцев в интернете появились видеоролики, на которых Халимов заявлял, что примкнул к ИГ.

Таджикские власти объявили Халимова в розыск по линии Интерпола, а Госдеп США объявил награду в три миллиона долларов за информацию о его местонахождении, назвав Халимова одним из ключевых лидеров ИГ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

87
Теги