В результате удара российской авиации по командному пункту террористов у Дейр-эз-Зора был ликвидирован «министр войны» «Исламского государства» Гулмурод Халимов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны.



Халимова и еще троих влиятельных полевых командиров уничтожили во время совещания на командном пункте террористов. Среди них был и «амир Дейр-эз-Зора» Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ.

В минобороны отметили, что «ряд европейских спецслужб считает его организатором терактов в Париже в ноябре 2015 года».

Также ВКС ликвидировали сорок рядовых боевиков и узел связи.

«После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолета Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами», — рассказали в ведомстве.

На совещании боевики обсуждали ситуацию с наступлением сирийской армии.

Халимов начинал карьеру в советском спецназе. Позже он стал командиром таджикского ОМОНа, служил в президентской гвардии, с 2003 по 2008 год три раза проходил специальную подготовку на американской военной базе Blackwater. В начале мая 2015 года Халимов не вышел на службу. Спустя несколько месяцев в интернете появились видеоролики, на которых Халимов заявлял, что примкнул к ИГ.

Таджикские власти объявили Халимова в розыск по линии Интерпола, а Госдеп США объявил награду в три миллиона долларов за информацию о его местонахождении, назвав Халимова одним из ключевых лидеров ИГ.