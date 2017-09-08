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По состоянию на август 115 граждан Украины арестованы и осуждены в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных на запрос Українських Новин.

«По состоянию на август 2017 общее количество арестованных/осужденных граждан Украины на территории Греции составляет 144 человека, в том числе по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов – 115 человек», - сказано в нем.

Министерство отмечает, что перевозка нелегальных мигрантов квалифицируется в соответствии со статьей 30 (Обязательства перевозчиков) Кодекса по вопросам иммиграции и социальной интеграции Греческой Республики, и за это преступление максимальным наказанием является лишение свободы сроком на 25 лет.

«С учетом крайне негативного восприятия греческим обществом явления массовой незаконной миграции и его политизации, греческие суды практикуют применение максимальных санкций, предусмотренных местным уголовным законом», - сообщает внешнеполитическое ведомство.

Вместе с тем, по данным МИД, все граждане Украины во время следственных действий, судебных заседаний, прокурорских слушаний обеспечивались бесплатными адвокатами, а при наличии возможностей защита обеспечивалась нанятыми ими адвокатами.

При этом отсутствие представителя защиты в соответствии с законодательством Греции является основанием для отмены решения о проведении судебного заседания.

Кроме того, во время каждого судебного заседания обеспечивался перевод на украинском или русском языках.

Консульское должностное лицо принимало участие в каждом судебном заседании в случае получения соответствующего заявления от задержанного украинского гражданина или членов его семьи.

МИД отмечает, что каждое обращение украинских граждан о встрече с консульским должностным лицом посольства Украины в Греции удовлетворяется в обязательном порядке.

Министерство также сообщает, что вопросы медицинского обслуживания граждан Украины, возможности перевода в другое место содержания, проведения встречи с родными обрабатываются безотлагательно.

Дела задержанных/осужденных граждан Украины находятся на контроле посольства Украины в Греции и департамента консульской службы МИДа.
ForUm

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