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Прокурор Днепропетровской местной прокуратуры №1 задержан при получении неправомерной выгоды от гражданина за непривлечение последнего к уголовной ответственности за мошенничество.

По данным пресс-службы облпрокуратуры, 7 сентября  во время передачи 25 тыс. долларов неправомерной выгоды прокурор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

 
ForUm

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