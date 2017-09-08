Прокурор Днепропетровской местной прокуратуры №1 задержан при получении неправомерной выгоды от гражданина за непривлечение последнего к уголовной ответственности за мошенничество.
По данным пресс-службы облпрокуратуры, 7 сентября во время передачи 25 тыс. долларов неправомерной выгоды прокурор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении указанного уголовного преступления и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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