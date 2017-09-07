С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в результате обстрела один военный погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«С начала суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. Как и в предыдущие дни, российско-оккупационные группировки наибольшую активность сосредоточили на приморском и донецком направлениях. В то же время сегодня боевики уже дважды применяли минометы», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, около 12:00 российские наемники выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра и били из гранатометов по нашим позициям у Марьинки. Кроме того, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враг дважды применял в районе Водяного. А вблизи Широкино бандиты обстреляли наши укрепления из стрелкового оружия.

На донецком направлении, в окрестностях Зайцево, противник трижды открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из этого же оружия боевики дважды били по украинским опорным пунктам в авдеевский промзоне. В результате одного из этих обстрелов погиб один военнослужащий.

На луганском направлении факт применения врагом миномета калибра 120 миллиметров зафиксирован неподалеку Лобачево.