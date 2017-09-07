В Кремле заявили, что «изначальным» условием размещения миротворцев ООН на Донбассе является диалог с российскими боевиками. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения Президента Украины Петра Порошенко по мандату миротворческой миссии ООН на Донбассе.

«Любые миротворцы могут размещаться в точки соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта. Конфликт на юго-востоке Украины подлежит обсуждению между Киевом и властями непризнанных республик «ЛНР» и «ДНР». Это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать, от которой было бы не логично абстрагироваться», - сказал Песков, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что «это первое изначальное условие размещения любых миротворцев». Отвечая на вопрос, значит ли это, что миротворцы ООН могут быть размещены только на условиях РФ, Песков сказал: «Владимир Владимирович сказал, что мы - за согласование сторон, и это общемировая практика, миротворцы без согласования конфликтующих сторон нигде не размещаются».

Он подчеркнул, что таких прецедентов не было, и это «невозможно представить». При этом Песков заявил, что не все называют РФ стороной конфликта. «Киев называет, еще какие-то стороны называют, но мы с этим категорически не согласны. Мы решительно отвергаем утверждение, что Россия является стороной этого конфликта», - сказал он.

Напомним, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».