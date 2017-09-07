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Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины сотруднику Главного управления разведки Минобороны полковнику Максиму Шаповалу, который погиб в результате теракта в Киеве.

Об этом Глава государства сообщил в Верховной Раде во время выступления в четверг, 7 сентября, с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщает Укринформ.

«Сегодня отмечает 25-летие военная разведка Украины. О том, что сделал для Украины генерал-майор Максим Шаповал, командир спецрезерва Главного управления разведки, к сожалению, рассказывать можно будет еще нескоро. Могу только сказать о его непосредственном участии в планировании разведывательных рейдов в глубокий тыл противника. Там он документировал доказательства присутствия российских войск. Оттуда предупреждал об опасности на конкретных направлениях для конкретных подразделений и делал очень много полезных дел для защиты Украины. Я подписал сегодня указ о присвоении Максиму Шаповалу звания Героя Украины», - сказал Порошенко.

Эти слова Президента народные депутаты встретили аплодисментами и почтили память погибшего разведчика.

«И я сразу же после выступления в Верховной Раде поеду в Главное управление разведки, чтобы провозгласить о присвоении имени Максима Шаповала спецрезерву Главного управления разведки», - добавил Порошенко.

Напомним, сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал погиб утром 27 июня в Соломенском районе города Киева во время взрыва автомобиля, в котором он находился. Следствие квалифицирует трагедию как террористический акт.
ForUm

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