Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади планирует новую волну терактов в странах Европы для того, чтобы поднять боевой дух террористов после поражений в Ираке и Сирии. Об этом заявил глава курдской разведки Лахура Талабани.

«Мы будем видеть гораздо больше нападений на Запад, которые призваны повысить боевой дух боевиков, которые понесли тяжелые потери», - подчеркнул Талабани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Он отметил, что речь может идти о терактах со сложной организацией, которой будут заниматься люди из окружения аль-Багдади.

По словам Талабани, на территории Ирака могут появиться группы молодых экстремистов, если власти страны не сделает в этом отношении радикальных политических реформ. «ИГИЛ потерял много земли в Ираке и Сирии, но это не конец ИГИЛ», - отметил глава курдской разведки.