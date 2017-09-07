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Вчера, 6 сентября, в районе Донецка в ходе выполнения боевого задания погиб боец ДУК ПС, житель Запорожья Олег Дынька (позывной «Егерь»). Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Наталья Семененко.

«Сегодня подорвался на растяжке и погиб мой муж - Олег 25.10.1974-06.09.2017 г. Ты был хорошим человеком и настоящим воином», – написала она.

В то же время, в 1-ой отдельной штурмовой роте ДУК ПС сообщили, что доброволец подорвался на вражеской растяжке.

«6 сентября во время выполнения боевого задания в районе Донецка боец​​-доброволец подорвался на вражеской растяжке. «Егерь» был одним из лучших бойцов подразделения.

Всегда стремился улучшить свои знания, научиться чему-то новому. В совершенстве стрелял из нескольких видов оружия и неоднократно подбивал технику врага. Всегда шел первым в бой и требовал полной очистки украинских земель от российского оккупанта и предателей Украины. Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего Героя. Спи спокойно, друг», – сказано в сообщении.
ForUm

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