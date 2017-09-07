В селе Дмитровка Новоайдарского района Луганской области во время разборки боеприпаса пострадал 38-летний местный житель, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«В Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в больницу госпитализирован мужчина с телесными повреждениями в виде травматического повреждения глазных яблок, многочисленных колото-резаных ран лица, травматической ампутации верхней левой конечности по среднюю треть предплечья, травматической ампутацией 3 и 4 пальцев правой руки, травматической ампутации нижних конечностей по нижнюю треть голени и многочисленными осколочными ранениями туловища», – говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции установлено, что 38-летний хозяин дома по ул. Мира в поселке Дмитровка, на своем дворе пытался разобрать боеприпас, который взорвался у него в руках.

Во время осмотра места происшествия полицией были обнаружены взрывоопасные предметы, которые владелец хранил по месту своего проживания: две части гранаты ПГ-7Л, часть гранаты ОГ-9М, 2 взрыватели РГН - 2Н, выстрел ГП - 25П, выстрел реактивной гранаты РПГ-26 .

По заключению специалистов-взрывотехников ГУНП в Луганской области обнаруженные взрывоопасные предметы относятся к категории крайне опасных и запрещенных к транспортировке. На основании этого, их обезвреживание запланировано на определенное время.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по статьям 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.