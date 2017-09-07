6 сентября движение транспорта в правительственном квартале столицы было парализовано. Так называемые «евробляхеры», владельцы авто с иностранной регистрацией, устроили акцию протеста. Разъяренные водители выступают за доступную растаможку авто с иностранными номерами и упрощенный процесс регистрации ввозимых автомобилей.

По оценкам активистов, количество протестующих в столице достигло 5 тыс. человек, а их поддержка в регионах составляет 20 тыс. человек.

Проблема автомобилей с иностранными номерами последний год все чаще напоминает о себе. Согласно данным ГФС за 2015-2017 годы за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза таможнями было наложено штрафов на сумму более 206,5 млн гривен. Сейчас в Украине насчитали почти 350 тыс. машин с иностранной регистрацией.

Украинское общество по вопросу «евробляхеров» поделилось на два лагеря: кто-то требует выполнения всех правил растаможивания согласно украинскому законодательству, кто-то защищает граждан, которые везут б/у машины и используют в Украине. Обе стороны имеют весомые аргументы.

Из 40 тыс. респондентов 58,6% ответили, что они согласны, потому что это хорошая экономия в условиях кризиса, треть выступили против такой автолиберализации

В начале митинга соучредитель организации «Авто Евро Сила» Олег Ярошкевич заявил, что протестующие будут стоять перед Радой, пока их не снесут или пока они не добьются своего.

Что требуют активисты?

Главное требование «пересичныкив» - изменить правила растаможки автомобилей и сделать их более доступными. Владельцы авто с еврономерами уверяют, что они готовы официально перерегистрировать свои машины, но только за умеренную плату.

Руководитель общественной организации «Авто Евро Сила» Александр Чернявский заявлял, что акция будет проходить до того момента, пока руководство страны не подпишет меморандум, в котором будут прописаны следующие условия:

1. Доступная растаможка для украинцев на все иномарки. С помощью единого окна и упрощенного механизма по примеру европейских стран.

2. Легализация всех автомобилей европейской регистрации, которые уже завезены в Украину. То есть установить доступную ставку общих платежей в бюджет.

3. Отменить «фальшивые» стандарты Евро-5 при ввозе и регистрации в Украине автомобилей, бывших в употреблении. Сделать это как в Европе: Евро-5 и Евро-6 только для производства новых автомобилей. Для авто с пробегом – только техосмотр.

4. Снять ограничения на перепродажу автомобилей на еврономерах внутри страны.

5. Немедленно прекратить репрессии силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах. Полный мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования. Также мораторий на репрессии со стороны ГФС предпринимателей, которые стали жертвами новой системы автоматической блокировки налоговых накладных.

Показательно, что накануне протестов активисты сообщили, что будут требовать отозвать из Верховной Рады так называемый законопроект № 5567 Владимира Парасюка. Этот документ еще не так давно «пересичныкы» поддерживали, а теперь они делают свои требования жестче.

«Это законопроект, который должен быть переходной моделью к растаможиванию. Мы предлагали закон №5567, чтобы увидеть, сколько людей и транспортных средств находятся на территории Украины. Мы его отзываем, потому, что это недозакон, некий ящик Пандоры», - отметил соучредитель «Авто Евро Сила» Олег Ярошкевич.

Законопроект Парасюка

Суть законопроекта – урегулировать вопросы транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования (путем введения платы за пользование такими машинами. Стоимость пользования авто на иностранной регистрации за 1 полный или неполный месяц, в % от полной стоимости растаможки. В 2017 году - 0,2% , в 2018 - 0,3%, в 2019 и далее - 0,5%. Для упрощения расчетов, те же числа, но за год: 2017 - 2,4%, 2018 - 3,6%, 2019 - 6%. Оплата осуществляется при ввозе транспортного средства в Украину на пограничном КПП и сумма должна быть рассчитана за весь запланированный период использования такого авто.

Стоит сказать, что в марте законопроект №5567 был отклонен, а депутаты обещали разработать другой документ, который амнистирует временно ввозимые авто, но его до сих пор нет, а два других разработанные проекты явно не устроят протестующих.

Например, законопроект Максима Бурбака №4932 предлагал ввести единый сбор для нерастаможенных авто, который вносится в пунктах пропуска через границу Украины (2 евро в день, 95,6 евро в месяц или 382,4 евро в год). Из-за «платы в 2 евро» активисты в мае устраивали акции в столице.

В августе предложили свой вариант закона также в ГФС. Проект предусматривает возможность конфискации нерастаможенной машины, если максимальный срок пребывания машины на территории Украины превышен на 20 дней. Проект от ГФС уже согласован с Минфином и Минэкономразвития, осталось получить согласие Госрегуляторной службы, чтобы вносить проект закона одобрения Кабмина.

«Евробляхеры» или честные протестующие?

Официальную позицию украинской власти относительно автомобилей на еврономерах высказал еще в мае президент Петр Порошенко, заявив о намерении ликвидировать все незаконные схемы по ввозу авто с иностранной регистрацией.

Премьер-министр Владимир Гройсман высказался более осторожно. «Надо работать, вести диалог, находить выход из этой ситуации, но здесь надо быть очень и очень взвешенными», - говорил глава правительства.

Начало протестов взбудоражило соцсети. В жарких дискуссиях есть аргументы «за» и «против».

«Если государство вводит налоги на хорошую импортную зубную пасту, украинские производители – поднимут цены на свое г вно в тюбиках. Народ должен покупать г*но в тюбиках или платить втридорога за импортный продукт через тупость и жадность государства и чиновников?» - комментирует дискуссионный вопрос журналист Евгений Головатюк.

Участники общественной дискуссии коснулись не только вопросов законности требований протестующих, но и состояния украинской экономики и интеграции в Евросоюз.

«В Украину завезено уже 540 тыс. таких автомобилей. Это уже не отдельная схема отдельных дельцов. Такой массовый эффект общенационального масштаба могут вызвать серьезные экономические факторы. Причина – в них. Украина – это не только Киев, где перенасыщение автомобилей, особенно в центре и въезд куда нужно как-то начинать регулировать. Украина это огромная территория со слаборазвитым общественным транспортом. Автомобили – это социальная, туристическая, трудовая мобильность людей в отдаленных селах и поселках. Мое предложение – пошлина плюс акциз для ввоза авто снижаются в три раза. Это же новая пошлина должны оплатить и владельцы авто на литовских/польских номерах», - написал бывший член Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Сторонники автоактивистов предлагают подумать о несоответствии курса Украины в Европу и высоких пошлин на европейские автомобили.

«Интересно, что одни и те же люди выступают за интеграцию в Евросоюз и безвиз, и при этом хейтят водителей, которые на авто из стран ЕС ездят. Может, вы не знаете, но в Европе водители из разных стран могут свободно передвигаться. Нет ограничений, нет различия, которые у тебя номера. Никто тебя не оштрафует, если ты в Германии или Франции будешь на польских «бляхах» ездить. Так Украина – это Европа или нет?» - отметил блогер и журналист Денис Казанский.

Автоактивист и журналист Виталий Максимов говорит о том, что требования митингующих довольно адекватные, а спорная ситуация из-за иностранных номеров сложилась из-за лобби производителей отечественных автомобилей и автодилеров импортной техники.

«Решить эту проблему на самом деле очень просто – установить человеческие правила растаможивания с адекватными расценками (от 500 до 1500 евро за одну машину в год). Надо дать возможность всем желающим привезти авто из Европы и законно его растаможить. Причем любое авто – независимо от возраста и цвета. В Европе почему-то наш ушастый «Запорожец» на регистрацию ставят легко! А у нас 10-летний «Ауди» - нет. Почему? Все просто – потому, что в таком случае новые «Мерседес», «Черри» и «Джипы» с «Опелями» и «Шевроле» никому не будут нужны», - отмечает Виталий Максимов.

Оппоненты владельцев авто с иностранной регистрацией обвиняют протестующих в нарушении единого для всех закона.

«Я, как гражданин, как человек, водитель легального автомобиля, с которого уплачены все налоги и который зарегистрирован в МРЭО, категорически против таких событий в центре столицы. Я против «амнистии» транспортных средств с иностранной регистрацией. Я несу ответственность за свои действия на дороге, они – нет. Я прохожу сервисное обслуживание и знаю, в каком состоянии моя машина. Они даже не знают, краденая она или нет, была в аварии или нет. Почему я должна платить, а они – нет?» - объясняет пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина.

«Для меня загадка, почему власти не могут найти управу 600-1000 барыг, которые не хотят платить налоги/пошлины на ввозимые авто и снова перекрыли центр. Почему не введут уголовную статью (годика 4) за перекрытие дороги и + арест и конфискация авто на латвийских номерах? Все же просто. Закон. Его выполнение. Санкции», - пишет журналист Олег Арестархов.

«Требования «евробляхеров» удовлетворять нельзя. И не потому что из-за них тысячи людей застряли в пробках. Просто это создает неправильный прецедент и будет негативно влиять на поведение людей в будущем. Как должна работать система? Ошибка – наказание», - написал экономический эксперт Сергей Фурса.

Что дальше?

Правительство Гройсмана больше склонно к умеренному решению проблемы нерастаможенных авто. Существует несколько возможных сценариев, которые до сих пор не воплотились в жизнь.

Первый и самый худший вариант – сделать плату за пользование автомобилями с зарубежной регистрацией на территории Украины от одного до двух евро за каждый день.

Второй, наиболее оптимистичный сценарий: для украинцев фактически легализуют нерастаможивание. Сейчас такой привилегией могут пользоваться только нерезиденты.

Третий вариант – снижение импортных налогов до 200-300 евро за машину. Теперь же владельцы авто, которые желают получить украинские номера, должны заплатить несколько тысяч евро.

Боясь недовольства граждан, у Гройсмана пока не могут выбрать один из предложенных вариантов. Однако, недовольство 350 тыс. владельцев авто с иностранными номерами уже существует.