Обнаженная активистка Femen пыталась сорвать конкурс «Мисс Украина 2017». Об этом свидетельствует фото из соцсети Facebook Femen. Активистка выскочила на сцену оголенная и в маске медведя и надписью на груди «Sluts» (шлюхи).

Как рассказала лидер Femen Анна Гуцал, активистку пытался снять со сцены охранник мероприятия, однако вместе с девушкой упал с подиума в зрительный зал.

«Охранник ее вынес на улицу. Полицию они не вызывали во избежании скандала», - добавила Анна Гуцал.

Таким образом, Femen указала на истинную природу события, целью которого является демонстрация свежего мяса для парламентариев, министров, олигархов и другого дерьма. Украина не бордель! Те, кто думают иначе, шлюхи!» – говорится в заявлении в блоге украинского движения Femen, сообщает УНИАН.

В организации отметили, что этот лозунг относится не столько к участницам, сколько к «организаторам борделя», потому что по их мнению подобные конкурсы являются «публичной продажей девушек, наивно мечтающих о карьере супер-модели».

Движение Femen International на своей странице в Facebook официально выступило против лозунгов этого протеста. «Это мероприятие было организовано без консультации или соглашения с Международной штаб-квартирой и другими отделениями движения. Femen International решительно осуждает сообщение, которое оно передает. Нам отвратительно жестокое и необоснованное оскорбление, написанное на торсе украинской активистки. Femen International не видит в женщинах врагов на основании того, что они живут своей жизнью, и мы безгранично боремся за свободу выражения», – говорится в заявлении движения.

В Femen заявили, что солидарны со всеми женщинами, особенно теми, кто работает в условиях «тирании красоты и патриархата». «Femen осуждает и борется с патриархальными институтами и его представителями, а не с теми, кого они преследуют. Сообщение, озвученное в этом протесте, не отражает ценности Femen и противоречит нашей 10-летней борьбе против патриархата и несправедливости во всем мире», – подчеркнули в пресс-службе Femen.

Инцидент не помешал выбрать главную красавицу страны, ею стала 18-летняя Полина Ткач из Киева. Полина представит Украину на престижном международном конкурсе красоты «Мисс Мира», который пройдет в декабре в Китае. Корону победительнице передала «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко.

Напомним, 5 сентября под Верховной Радой участницы движения Femen провели акцию «Первое сентября в школе коррупции».