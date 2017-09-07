Украина может создать условия, когда Крым станет для России неподъемной ношей. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время традиционного обращения к парламенту, передает 112 Украина.

«11 % украинцев, часть из них есть в этом зале, предлагают отказаться от любых попыток вернуть оккупированные территории Донбасса, отрезать их и подарить врагу, ожидая, что оно само собой вернется», - отметил Президент.

Также 14 % выступает за то, чтобы заморозить конфликт, территории изолировать. Эти проекты даже есть в ВР. «Я привожу цифры из опроса, который провели в начале лета. 13 % - ратуют за военное наступление», - добавляет Порошенко.

«Я подчеркиваю, - почти 60 % поддерживают курс на возвращение оккупированных территорий исключительно политико-дипломатическим путем», - отметил он.

По словам Президента, завершается работа над законопроектом об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей Украины. В ближайшее время он будет обнародован и вынесен на обсуждение в Украине и среди наших партнеров. Решающее слово будет за народными депутатами.

«Относительно Крыма. Можем ли мы отбить Крым от России силой? Реалистично, нет. Уйдет она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем. Так вор иногда выбрасывает краденое, когда оно ему начинает печь. Мы должны создать все условия, чтобы оно ему запекло», - добавил Порошенко.