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С пятницы, 8 сентября, в Украине потеплеет, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Завтра лето попытается вернуться в Украину. Потихоньку начнет теплеть.

В южной части дневная температура воздуха составит курортные + 24… + 27 градусов.

В общем, в большинстве областей + 18… + 23 градуса. И только на севере, Волыни и Ривненщине еще подышим осенней свежестью, + 17… + 21 градус», - написала она в Facebook.

В пятницу будет солнечно, небольшой дождь возможен в восточных областях, ночью также в Полтаве и Запорожье.  

В Киеве завтра будет сухо и умеренно тепло, в течение дня + 18… + 20 градусов.

На выходных в Украине и в начале следующей недели температура повысится до + 25… + 30 градусов.

 
ForUm

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