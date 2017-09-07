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Полиция принимает меры для урегулирования возникшего конфликта на почве разных взглядов по строительству церкви в Корабельном районе Николаева.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, 6 августа в Корабельный отдел полиции поступило сообщение о совершении хулиганских действий на пр. Богоявленском, 328.

«Из-за разногласий во взглядах относительно расположения церкви между двумя группами лиц возник инцидент. На место происшествия прибыли руководство ГУНП в Николаевской области, Корабельного отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы и патрульные полицейские», - говорится в сообщении.

В свою очередь, активистка ВО «Свобода» Алина Беланенко на своей странице в Facebook написала, что задержаны руководитель областной ячейки ВО «Свободы» Демид Губский, руководитель областной ячейки ВОО «Сокол» Владимир Губский и еще несколько активистов.

По данным Укринформа, около двух десятков активистов, которые выступают против строительства храма Украинской православной церкви Московского патриархата в этом месте, начали разбирать опалубку, заложенную под строительство церкви. На место пришли несколько десятков верующих, и между ними произошла словесная перепалка и потасовка. Конфликт вокруг строительства церкви в зеленой зоне продолжается уже давно, но время от времени он обостряется.
ForUm

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