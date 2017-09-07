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Украинское общество недовольно жизнью и властью, а недоверие к государственным институтам и политикам перерастает в глубокое уныние, апатию и агрессию. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в ходе традиционного обращения к парламенту, сообщает 112 Украина.

«Факт остается фактом – общество недовольно жизнью и властью, и в условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков чувство справедливости сейчас обострено как никогда. Люди как будто обнаженным нервом реагируют на малейшую неправду. Вследствие войны три года назад в Украине резко упал уровень жизни», - сказал Порошенко.

По его словам, люди считают, что тем, что они выдержали трудности и отнеслись к ним с пониманием, они выполняют свою часть общественного договора.

«Недоверие к государственным институтам, новым и старым, политикам, властным и оппозиционным, перерастает в глубокое уныние, апатию и агрессию. Чтобы сейчас устранить эту опасность, мы с вами должны действовать немедленно и быстро, дать второе дыхание борьбе с коррупцией и экономическим преобразованиям, также убрать как минимум почву для разговоров о якобы откате реформ, о якобы наступлении контрреволюции», - призвал Президент.
ForUm

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