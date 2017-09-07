Генеральная прокуратура провела обыск в главном офисе компании «Астарта-Киев».

Как сообщает пресс-служба холдинга, в течение нескольких часов сотрудники не могли попасть на свои рабочие места, была заблокирована работа предприятий. Кроме этого, в настоящее время заблокированы отдельные счета нескольких производственных подразделений, входящих в структуру компании.

«Мы рассматриваем указанные действия силовых структур как чрезмерные и необоснованные. Корпоративное управление предприятиями «Астарты» соответствует всем принципам прозрачности. Компания сегодня, как и всегда, конструктивно сотрудничала с регуляторными органами по дачи показаний, объяснений и документации. Поэтому применение «силовых» сценариев полностью необоснованно, выглядит как непрофессионализм, или открытое давление на бизнес», - заявили в компании.

«Действия силовых органов являются первым прецедентом за всю почти 25-летнюю историю компании. На наш взгляд, такие случаи крайне негативно влияют на инвестиционный климат в стране, подрывают доверие со стороны инвесторов. Руководство ООО фирма «Астарта-Киев» обратилось в Генеральную прокуратуру и руководству страны о недопустимости силового давления на бизнес и оспаривает неправомерные действия в установленном законом порядке», - резюмировали в пресс-службе.