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Генеральная прокуратура провела обыск в главном офисе компании «Астарта-Киев».

Как сообщает пресс-служба холдинга, в течение нескольких часов сотрудники не могли попасть на свои рабочие места, была заблокирована работа предприятий. Кроме этого, в настоящее время заблокированы отдельные счета нескольких производственных подразделений, входящих в структуру компании.

«Мы рассматриваем указанные действия силовых структур как чрезмерные и необоснованные. Корпоративное управление предприятиями «Астарты» соответствует всем принципам прозрачности. Компания сегодня, как и всегда, конструктивно сотрудничала с регуляторными органами по дачи показаний, объяснений и документации. Поэтому применение «силовых» сценариев полностью необоснованно, выглядит как непрофессионализм, или открытое давление на бизнес», - заявили в компании.

«Действия силовых органов являются первым прецедентом за всю почти 25-летнюю историю компании. На наш взгляд, такие случаи крайне негативно влияют на инвестиционный климат в стране, подрывают доверие со стороны инвесторов. Руководство ООО фирма «Астарта-Киев» обратилось в Генеральную прокуратуру и руководству страны о недопустимости силового давления на бизнес и оспаривает неправомерные действия в установленном законом порядке», - резюмировали в пресс-службе. 
ForUm

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