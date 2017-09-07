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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль убежден, что Европа должна будет помочь Украине восстановить Донбасс. Об этом чиновник заявил в своей речи во время открытия в Берлине конференции «Как сделать контроль за обычными вооружениями применимым в XXI веке», сообщает DW.

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, такая помощь возможна в случае установки на Донбассе длительного перемирия. Габриэль отметил, что Европа могла бы помочь, в частности, в восстановлении систем водоснабжения.

Кроме того, немецкий чиновник предостерег от развертывания новой гонки вооружений. «Вместо мирного сосуществования, угрожает опасность новой гонки вооружений», - сказал Габриэль. «Мы движемся к новому витку гонки вооружений», - подчеркнул министр.


 
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