В Украине вступил в силу закон «Об амнистии в 2016 году». В среду, 6 сентября, он был опубликован в официальном издании «Голос Украины», сообщает 112 Украина.

Опубликованный закон предполагает амнистию лиц, осужденных за совершение умышленных нетяжких и не особо тяжких преступлений; неосторожных преступлений, которые не являются тяжкими, в частности граждан:

которые на момент нарушения были несовершеннолетними,

беременных на данный момент женщин,

родителей несовершеннолетних детей или детей-инвалидов (если этих осужденных не лишили родительских прав),

признанных инвалидами,

осужденных, которые на данный момент достигли пенсионного возраста,

ветеранов войны,

участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,

детей родителей старше 70 лет или родителей-инвалидов, если у тех нет других трудоспособных детей.

Документ распространяется на участников АТО.

Если осужденный отбывает наказание за нетяжкое и не особо тяжкое преступление, его могут освободить от наказания, если он отбыл менее половины срока основного наказания.

Осужденным за не особенно тяжкие преступления, если они не подпадают под действие описанных выше норм, сократят наполовину неотбытую часть наказания.

«Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом относительно каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного за время отбывания наказания», - говорится в тексте закона.

Напомним, Порошенко по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал закон «Об амнистии в 2016 году».