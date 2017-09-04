После того как Президент Петр Порошенко подписал закон об амнистии в 2016 году, около 1700 участников АТО смогут «решить свои проблемы с законом». Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе рабочей поездки в Николаев, сообщает 112 Украина.

«Это означает, что, примерно, 1700 человек из числа участников АТО смогут за три месяца, не более, закрыть свои проблемы с законом. Это касается примерно 1700 человек, большинство, 1100 – это мелкие нарушения дисциплины во время несения службы. Например, самовольное отлучение из расположения воинской части, неподчинение указаниям офицерам», - сказал генпрокурор.

Напомним, Порошенко по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал закон «Об амнистии в 2016 году». Отмечалось, что речь идет о тех, кто активно принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжелых преступлений.