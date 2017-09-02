Президент Петр Порошенко по просьбе руководителей церквей и Героев Украины подписал Закон «Об амнистии в 2016 году», который позволит участникам АТО, осужденным за нетяжкие преступления, выйти на свободу, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Наши герои - военнослужащие и иерархи нашей церкви обратились ко мне по вопросам амнистии для тех, кто прошел горнило войны, принимал активное участие в АТО, но не совершил тяжких преступлений, чтобы государство пошло на встречу (этим людям в вопросе помилования. - Ред.)», - сообщил Президент во время встречи с Героями Украины и предстоятелями церквей.

Президент обратился к участникам встречи и отметил, что хотел бы услышать их думу по этому вопросу, посоветоваться и принять решение.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поблагодарил Президента за создание новой украинской армии. «Мы все благодарны вам, что вы создали украинскую армию. Мы знаем, какой была украинская армия в 2013 году, и какой она стала в 2017 году. Весь мир гордится нашей армией», - сказал Филарет.

Патриарх отметил, что для ее создания были приложены большие усилия и средства. «Сегодня наша армия уже непобедима. И агрессор это знает», - отметил он и добавил, что к созданию украинской армии присоединилась и украинская церковь. Филарет подчеркнул, что нужно и впредь делать все для укрепления Вооруженных сил: «Без армии, так же как и без церкви - государства нет».

«Если смотреть в будущее, то нужно знать, что воин не только социально защищен, а он и морально поддержан народом», - отметил предстоятель УПЦ КП. Он добавил: «Конечно за преступления нужно наказывать, так же как и Господь за грехи наказывает. Но Господь сказал, что миловать нужно».

«Мы поддерживаем просьбу и самых наказанных, и поддерживаем и именно военное руководство, которое просит об этом. Если Президент помилует - это поднимет авторитет самой армии, дух поддержит», - убежден Филарет. «Если вы их помилуете, то это будет на пользу не только им, но и на пользу всей армии, поэтому мы поддерживаем просьбу о помиловании этих воинов», - добавил он.

В свою очередь, предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отметил, что церковь делает все, чтобы сохранить целостность Украины. Он также отметил, что церковь оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим в результате военных действий, занимается вопросом освобождения пленных.

Предстоятель УПЦ также поддержал предложение о помиловании тех, кто совершил нетяжкие преступления: «Я думаю, что это хорошая идея». «Милосердие, когда оно проявляется во всех сферах, оно приносит пользу», - отметил Онуфрий.

Герой Украины, майор Вооруженных сил Игорь Герасименко отметил, что очень многие участники АТО ожидают подписания этого закона. «Наша армия к началу войны на Донбассе не имела того опыта, который мы имеем сейчас. Но чтобы получить этот опыта нужно время. Также есть и ошибки. А когда ты работаешь в стрессовой ситуации, никто от ошибок не застрахован. Поэтому освобождение определенной категории лиц - воинов, совершивших нетяжкие преступления, будет для нас поддержкой государства и даст нам уверенность. А также это станет воспитательным мероприятием для нас в том, что государство не забыла людей, помогает им и не оставило людей со своими проблемами один на один», - сказал Герасименко.

Майор выразил надежду на поддержку Президента и принятие справедливого решения.

Президент поблагодарил за высказанные мнения участников встречи. «Очень важно, что я услышал сейчас. Ваша поддержка и ваши обращения укрепляют меня в моем решении», - сказал он.

Глава государства отметил, что майор Герасименко был среди тех, кто обратился с просьбой об организации этой встречи и поблагодарил, что он не забывает о тех, кто ошибся, оступился.

«Я благодарю за это предложение, за ответственное, государственное отношение к этому и подписываю Закон Украины «Об амнистии», который позволяет воинам - участникам АТО (осужденным. - Ред.) за нетяжкие преступления выйти на свободу», - сказал Порошенко и подписал документ.

Как ранее сообщал ForUm, 7 июля 2016 года Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2016 году и распространила ее на осужденных участников антитеррористической операции.

Однако, 17 августа Президент ветировал данный закон.

22 декабря 2016 года Верховная Рада приняла закон «Об амнистии в 2016 году» с учетом предложений Президента.