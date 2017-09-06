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Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что на реализацию новой редакции закона «Об образовании» в 2018 году необходимо 3 млрд гривен.

Об этом она сообщила журналистам, передают Українські Новини.

«Кроме того, что идет на рост зарплаты учителей на следующий год... остальные средства: введение электронной платформы – 50 млн гривен, повышение квалификации учителей – 500 млн гривен. И такие позиции, которые очень инновационные и касаются реформы, - это более 3 млрд гривен», - сказал она.

По ее словам, данные средства будут предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2018 год.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла новую редакцию закона «Об образовании», которая предусматривает введение 12-летнего обучения в школе, установила ежегодное бюджетное ассигнование на образование 7% ВВП и предусмотрела поэтапное повышение оклада педработника до 3 минимальных заработных плат до 2023 года.

 
ForUm

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