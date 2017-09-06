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Сегодня Кабинет Министров Украины принял решение не назначать Наталью Шолойко государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины и объявил новый конкурс на эту должность, сообщает пресс-служба Минздрава.

В соответствии со статьей 56 Закона Украины «О предотвращении коррупции» Секретариатом Кабинета Министров Украины была проведена специальная проверка Натальи Шолойко через Национальное агентство государственной службы.

В Минздраве подчеркнули, что по результатам указанной проверки ГФС установлен факт предоставления последней недостоверных сведений об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2015 год. «В частности, выявлены расхождения в информации об общей сумме совокупного дохода Натальи Шолойко и членов ее семьи - декларантом указанные меньшие суммы доходов», - отмечается в документе.

Также согласно разъяснениям НАПК, при назначении Шолойко на должность государственного секретаря Минздрава у нее может возникнуть «противоречие между ее частным интересом и служебными полномочиями».

«Из-за риска возникновения конфликта интересов и большого общественного резонанса вокруг назначения Натальи Шолойко государственным секретарем МЗ, правительством было принято решение переоголасить конкурс на эту должность. Очень надеюсь увидеть на следующем конкурсе профессионалов, готовых вместе с командой министерства реформировать систему здравоохранения», - прокомментировала это решение и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. 
ForUm

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