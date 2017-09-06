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Министерство здравоохранения Украины не рекомендует использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Эти препараты не зарегистрированы в Украине, не имеют никакого международного сертификата качества, а также из-за отсутствия официальной дистрибуции в стране завозятся противозаконно, а следовательно, нет никакой гарантии соблюдения холодовой цепи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Минздраве Украины есть достаточное количество человеческого противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства. «Препарат рекомендован для лечения столбняка основными международными протоколами, имеет переквалификацию Всемирной организации здравоохранения и соответствует стандартам GMP», – подчеркнули в министерстве.
ForUm

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