Министерство здравоохранения Украины не рекомендует использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Эти препараты не зарегистрированы в Украине, не имеют никакого международного сертификата качества, а также из-за отсутствия официальной дистрибуции в стране завозятся противозаконно, а следовательно, нет никакой гарантии соблюдения холодовой цепи», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Минздраве Украины есть достаточное количество человеческого противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства. «Препарат рекомендован для лечения столбняка основными международными протоколами, имеет переквалификацию Всемирной организации здравоохранения и соответствует стандартам GMP», – подчеркнули в министерстве.